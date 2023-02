La presidente del Consiglio è attesa a Kiev per il 21 febbraio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ringrazia la premier Giorgia Meloni per il suo sostegno e dichiara che la sta aspettando, a pochi giorni dalla visita di Meloni a Kiev. “La aspetto, so che sta arrivando. L’Ucraina è in attesa di Giorgia. Noi abbiamo un grande rispetto dell’Italia e del popolo italiano”, ha detto Zelensky al Tg1. Meloni è attesa nella capitale ucraina per il 21 febbraio. “Ho avuto ottimi colloqui con il nuovo primo ministro”, ha aggiunto Zelensky, “abbiamo ricevuto un pacchetto di sostegno, il che significa che il sostegno del primo ministro, di Giorgia, non è cambiato e io la ringrazio molto per la sua posizione“.

“Ci stiamo preparando a una guerra a breve durata che termina con una vittoria“, ha aggiunto Zelensky ai microfoni della Rai. “Per noi è molto importante non congelare questo conflitto”, precisa, immaginando una “vittoria di tutti noi, della pace. Questa vittoria sarà una vittoria storica e anche le generazioni future dei russi ci ringrazieranno”. Mosca, ha sottolineato, non è potente “come erano prima, ora siamo molto più forti di loro. Noi sappiamo che se perdiamo, perdiamo tutto: le case, i figli, i genitori. Noi non abbiamo paura di loro, nessuno ha paura di loro, ma non sta andando secondo i loro piani”.

Nella sua intervista, Zelensky ha anche dichiarato che Kiev è in attesa della decisione europea sull’invio di un sistema di difesa aerea: “Per noi è molto importante sapere che possiamo difendere le nostre centrali elettriche. Ci serve l’aiuto congiunto di tutto il continente europeo”. Gli europei, ha concluso, “devono pregare che l’Ucraina non cada, perchè diventerebbe davvero una guerra europea. Ecco perchè va fermata qui in Ucraina”.

