Tanti, appartenenti alla comunità turca e siriana, si sono ritrovati alla Porta di Brandeburgo

In Turchia e Siria si continua a scavare tra la macerie dopo che un terribile terremoto ha colpito i due Paesi tra il 5 e 6 febbraio causando la morte di 41mila persone. A Berlino, alla Porta di Brandeburgo, centinaia di persone, appartenenti alla comunità turca e siriana e residenti nella Capitale tedesca, si sono date appuntamento per pregare per le persone che hanno perso la vita nella strage. Il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier terrà un discorso per le vittime proprio davanti alla Porta di Brandeburgo lunedì 20 febbraio.

