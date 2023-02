La presidente della Commissione europea: "Aumentiamo la pressione su Mosca"

La Commissione europea ha proposto un decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia proprio nei giorni in cui la guerra in Ucraina si avvicina al suo primo anniversario. “Oggi aumentiamo la pressione con un decimo pacchetto di sanzioni. In primo luogo, proponiamo ulteriori divieti di esportazione per un valore di oltre 11 miliardi di euro per privare l’economia russa di tecnologia e beni industriali critici”, ha annunciato in conferenza stampa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Insieme stiamo stringendo sempre di più le viti sulla Russia”, ha aggiunto von der Leyen, invitando gli Stati membri ad adottare rapidamente il nuovo pacchetto di sanzioni. Prima di essere implementata, la proposta dovrà essere concordata dagli Stati membri dell’Unione europea.

