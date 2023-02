Il partito popolare europeo "respinge fermamente" le dichiarazioni del Cav su Zelensky

C’è aria di crisi nel partito popolare europeo e, soprattutto, in casa Forza Italia. “Il gruppo del Ppe respinge fermamente le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina. Non riflettono la nostra linea politica. La Russia è l’aggressore, l’Ucraina è la vittima. Non cederemo alla narrazione di Putin e l’Ucraina può contare sul nostro pieno sostegno”. Lo ha scritto ieri su Twitter il gruppo del Partito popolare europeo al Parlamento Ue, di cui fa parte anche Forza Italia.

Il riferimento è alle parole di Berlusconi, che ha criticato il presidente ucraino Zelensky e detto che al posto di Meloni non ci avrebbe parlato.

