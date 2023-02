L'indiscrezione del quotidiano inglese: possibile un assalto di Mosca con jet ed elicotteri

La Russia sta ammassando aerei vicino al confine con l’Ucraina. Lo riporta il Financial Times citando due funzionari a conoscenza di questo avvertimento dell’intelligence occidentale. “Le capitali occidentali hanno avvertito di un possibile assalto aereo russo sull’Ucraina, con informazioni di intelligence che indicano che Mosca si sta preparando a lanciare i suoi jet ed elicotteri in guerra”, scrive la testata.

La testata londinese sottolinea che durante gli incontri di oggi con i Paesi alleati dell’Ucraina il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha messo in evidenza la minaccia della significativa forza aerea russa rimasta. “È stato molto chiaro sul fatto che abbiamo un breve lasso di tempo per aiutare gli ucraini a prepararsi per un’offensiva e che hanno esigenze piuttosto specifiche”, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione statunitense citato dal Financial Times. “Le forze terrestri russe sono piuttosto esaurite, quindi è la migliore indicazione che trasformeranno questa situazione in un combattimento aereo. Se gli ucraini vogliono sopravvivere”, “devono avere il maggior numero possibile di capacità di difesa aerea e di munizioni”, ha aggiunto il funzionario.

