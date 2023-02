Inondazioni e distruzioni diffuse sull'Isola del Nord

Le riprese di un drone mostrano inondazioni e distruzioni diffuse in Nuova Zelanda dopo che il ciclone Gabrielle ha colpito il nord del Paese. Un vigile del fuoco è disperso e un altro è stato salvato con gravi ferite dopo essere stato coinvolto in una frana durante la notte vicino alla città più grande del Paese, Auckland. La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale consente al governo di sostenere le regioni colpite e di fornire risorse aggiuntive, ha dichiarato il ministro per la Gestione delle emergenze Kieran McAnulty. Il Paese è stato sferzato da intense precipitazioni che hanno provocato allagamenti diffusi, chiusura delle strade, interruzioni di corrente in 60 mila abitazioni. Diverse persone costrette a lasciare le proprie case.

