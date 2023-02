Proclamato lo stato di emergenza in tutta l'Isola del Nord

Il governo della Nuova Zelanda ha dichiarato lo stato di emergenza in tutta l’Isola del Nord, colpita dal ciclone Gabrielle. Il Ministro per la Gestione delle Emergenze, Kieran McAnulty, ha dichiarato che la decisione consente al governo di sostenere le sei regioni dell’isola e di fornire risorse aggiuntive. Il Paese è stato sferzato da intense precipitazioni durante la notte che hanno costretto ad evacuare il territorio e portato a diffuse inondazioni, interruzioni di corrente e chiusura di strade. Lo stato di emergenza riguarda la città più grande del Paese, Auckland, e le regioni di Northland, Tairawhiti, Bay of Plenty, Waikato e Hawke’s Bay. Due settimane fa, Auckland è stata sommersa da una tempesta record che ha ucciso quattro persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata