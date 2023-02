Il salvataggio ad Antiochia a una settimana dal terremoto

Una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio a Antiochia, nella provincia di Hatay, in Turchia, a una settimana dal devastante terremoto che, finora, ha causato quasi 40mila morti. La donna, Naide Umay, è stata salvata dopo aver trascorso 174 ore sotto le macerie da un team misto che comprendeva membri della squadra di soccorso della miniera di carbone della Turchia e squadre della municipalità metropolitana di Istanbul. Il salvataggio è miracoloso, perché dopo così tante ore in quelle condizioni, specialmente con temperature sotto lo zero, è quasi impossibile per un essere umano sopravvivere senza acqua. E infatti è lotta contro il tempo da parte delle squadre di soccorso per cercare altri sopravvissuti, anche se le speranze si fanno sempre più flebili col passare delle ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata