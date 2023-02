Si trovava sotto le macerie di un edificio di 5 piani nella città di Islahiye, nella provincia turca di Gaziantep. Le vittime del sisma sono oltre 35mila

È salito a oltre 35mila morti il bilancio delle vittime del terremoto che quasi una settimana fa ha colpito la Turchia e la Siria. Il bilancio delle vittime in Turchia ha raggiunto quota 31.643. Lo riferisce l’agenzia nazionale turca per la gestione dei disastri. Questo nuovo dato turco, insieme all’ultimo bilancio disponibile per la Siria, che a sabato era di 3.553 morti, includendo sia le zone sotto controllo del governo che quelle sotto controllo dell’opposizione, porta il bilancio complessivo fra i due Paesi a oltre 35mila morti.

Una donna di 40 anni è stata estratta viva a Islahiye, nella provincia turca di Gaziantep, dopo 170 ore sotto le macerie di un edificio di 5 piani a seguito del devastante terremoto che una settimana fa, lunedì 6 febbraio, ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria.

La donna, Sibel Kaya, è stata soccorsa da una squadra mista nella quale c’erano anche membri della squadra di salvataggio delle miniere di carbone della Turchia. Precedentemente anche una donna di 60 anni, Erengul Onder, era stata estratta dalle macerie nella città di Besni, nella provincia di Adiyaman, da squadre della città occidentale di Manisa.

“Abbiamo ricevuto la notizia di un miracolo da Besni che ci ha aiutato a placare un po’ il fuoco che brucia nei nostri cuori“, ha scritto su Twitter il sindaco di Manisa, Cengiz Ergun. Secondo gli esperti a questo punto le probabilità di trovare ancora persone vive sotto le macerie sono “ora molto, molto ristrette“.

