Bimbo di sette mesi salvo dopo 140 ore. Trovati i sei corpi della famiglia di origine italiana

Sale a oltre 29mila morti il bilancio del terremoto che lunedì ha colpito la Turchia e la Siria. Il numero dei morti in Turchia supera i 24.600. In Siria sono oltre 4.500 le vittime.

I feriti in Turchia, secondo gli ultimi aggiornamenti dell’agenzia Anadolu, sono 80mila e almeno 93mila persone sono state evacuate dalle loro case.

“Purtroppo sono stati ritrovati senza vita, ad Antiochia, i corpi della famiglia italiana di origine siriana. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno” ha comunicato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Salvato bebè di 7 mesi, da 140 ore sotto le macerie

Un bebè di 7 mesi è stato salvato a Antakya nella provincia di Hatay. È rimasto intrappolato sotto le macerie per 140 ore, dopo i crolli per il violento terremoto in Turchia.

Salvato bambino dopo 146 ore, era sotto macerie a Nizip

È stato salvato un bambino dopo 146 ore dal terremoto in Turchia. Era sotto le macerie di un edificio distrutto nel distretto Nizip di Gaziantep.

Onu: “A Vvf italiani coordinamento team soccorso stranieri ad Antiochia”

Cina, Gran Bretagna, Serbia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Oman, Hong Kong, Sud Africa, Slovacchia, Grecia, Argentina e Bahrain, sono questi i team Usar (urban search and rescue) che su incarico dell’ONU sono coordinati dai vigili del fuoco italiani per i soccorsi ad Antiochia. La struttura di coordinamento italiana, supportata nell’incarico da Cina, Gran Bretagna e Oman, provvederà a inviare sui siti di intervento i team in base alle priorità scaturite dalla lettura di dati e informazione raccolte. Un sistema che consente di rendere più efficiente ed efficace l’azione di soccorso, con l’obiettivo di salvare più vite umane possibile. Il centro di coordinamento di settore SCC è insediato all’interno del campo base dei vigili del fuoco a Hatay.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata