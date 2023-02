L'offensiva dei militari di Gerusalemme dopo l'omicidio del soldato Ido Baruch avvenuto lo scorso 11 ottobre, ci sono anche 7 feriti

Un palestinese è stato ucciso e altri due sono stati arrestati nel corso di un raid compiuto dall’esercito israeliano stamattina a Nablus, in Cisgiordania, per l’omicidio del soldato israeliano Ido Baruch avvenuto lo scorso 11 ottobre nell’insediamento di Savei Shomron, in Cisgiordania. Lo riporta il Jerusalem Post, che cita la Mezzaluna rossa palestinese. Anche l’agenzia palestinese Wafa riporta scontri a Nablus: identifica la vittima palestinese come Ameer al-Bustami e riferisce anche di 7 feriti.

Secondo l’agenzia Wafa, con l’uccisione di al-Bustami, salgono a 48 i palestinesi uccisi dalle forze israeliane dall’inizio del 2023, numero che include 10 bambini e una donna di 61 anni.

