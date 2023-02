Segnalati attacchi russi a Kharkiv e Zaporizhzhia

Allarmi antiaerei sono stati dichiarati stamattina in tutta l’Ucraina. “Allerta antiaerea in tutta l’Ucraina. Minacce di un massiccio attacco missilistico russo. Avvertimento per tutta l’Ucraina di stare nei rifugi”, ha scritto su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministero ucraino dell’Interno, usando come hashtag ‘Russia Stato terrorista’. Attacchi russi sono segnalati a Kharkiv e Zaporizhzhia.

Air raid alert all over Ukraine. Threats of a massive Russian rocket attack. All in Ukraine advised to stay in shelters.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/OueHVEY7xu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 10, 2023

Macron frena su invio jet a Kiev

“Non escludo assolutamente nulla” ma i jet da combattimento chiesti dall’Ucraina non possono “in nessun caso” essere consegnati “nelle prossime settimane” e questo “non coincide con i bisogni di oggi”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando con i giornalisti a conclusione del vertice Ue a notte fonda a proposito della richiesta dei caccia su cui preme il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “È essenziale che gli alleati privilegino i materiali che sono più utili in relazione al risultato finale ricercato dalle truppe ucraine e i più rapidi. In nessun caso dei caccia possono essere consegnati nelle prossime settimane perché ci sono dei tempi di formazione, di consegna, e di formazione che non si può comprimere per degli aerei che non sono conosciuti dai piloti ucraini. Quindi non lo escludo assolutamente ma oggi non coincide con le necessità”, ha detto Macron.

