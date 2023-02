La denuncia del capo delle forze armate ucraine

Due missili russi hanno attraversato lo spazio aereo rumeno e moldavo prima di entrare in Ucraina oggi. Lo afferma Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, secondo il quale 2 missili Kaliber lanciati dal Mar Nero sono entrati nello spazio aereo moldavo, poi hanno volato nello spazio aereo rumeno, prima di rientrare in Ucraina nel punto in cui i confini dei tre Paesi si incontrano. Il Guardian riporta che il ministero della Difesa rumeno ha dichiarato di non essere ancora in grado di confermare le notizie. L’Ukrainska Pravda cita il portavoce dell’aeronautica militare, il quale ha dichiarato che l’Ucraina aveva la capacità di abbattere i missili ma non l’ha fatto perché non voleva mettere in pericolo civili in Paesi stranieri.

