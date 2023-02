L'uomo è un ingeniere civile, ad Hatay altro salvataggio miracoloso: una bambina di 10 anni rimasta sotto le macerie per 90 ore

Un 30enne è stato estratto vivo dalle macerie in Turchia, nella provincia di Hatay, 101 ore dopo il devastante terremoto che ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu. L’uomo, Hikmet Yigitbas, è un ingegnere civile. Nelle immagini diffuse dalla stessa agenzia si vede l’uomo, disteso su una barella e avvolto in coperte termiche, che viene spostato passandolo di mano in mano fra i soccorritori assiepati in mezzo ai cumuli di macerie subito dopo essere stato estratto vivo dai detriti, mentre le persone che hanno appena partecipato al salvataggio gridano ‘Allahu akbar’, cioè ‘Allah è grande’.

Ad Hatay, sempre in Turchia, una bambina è stata salvata dopo essere rimasta sotto le macerie 90 ore. Le è stato amputato un braccio e nel sisma ha perso i genitori e i tre fratelli.

