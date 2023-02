I convogli hanno passato il confine con la Turchia

Nella giornata di giovedì sono arrivati i primi convogli di aiuti internazionali in Siria per le popolazione colpite dal sisma nel nord del paese, diretti alle zone controlallate dai ribelli, finora isolate, dopo il via libera del governo di Damasco 14 camion hanno passato il confine con la Turchia al valico Bab al-Hawa, l’unico aperto. Sono oltre 3.330 i morti ufficiali in Siria mentre tra feriti e dispersi ci sono altre 7.000 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata