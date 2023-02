Il presidente in visita ad Aleppo: "I siriani non parlano, agiscono"

Il presidente siriano Bashar Assad si è recato per la prima volta in una zona della Siria colpita dal terremoto di lunedì: quattro giorni dopo il devastante sisma che ha colpito tanto la Siria, quanto la Turchia, Assad si è recato insieme alla moglie Asmaa a fare visita ad alcuni feriti nell’ospedale universitario di Aleppo. Aleppo, la seconda città della Siria, già segnata da anni di pesanti bombardamenti, è stata tra i centri più devastati dal terremoto del 6 febbraio. Assad aveva già incontrato le delegazioni dei Paesi che inviano aiuti, ma finora questi incontri si sono svolti a Damasco. “I siriani non parlano agiscono, prometto che lavoreremo senza sosta”, ha detto Assad.

