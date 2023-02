E' armata con missili da crociera ipersonici

Il Ministero della Difesa russo ha diffuso venerdì un filmato delle esercitazioni navali nell’Atlantico effettuate dall’equipaggio della fregata Admiral Gorshkov, armata con razzi da crociera ipersonici antinave. Mosca sostiene che il missile 3M22 Zircon può eludere le difese aeree occidentali volando a oltre 11 mila km/h. L’equipaggio ha effettuato un bombardamento di artiglieria contro un bersaglio marino, come parte della esercitazione navale congiunta con la Marina della Repubblica del Sudafrica e la Marina dell’Esercito della Cina. Entrata in servizio nel 2018 dopo lunghe prove, la Admiral Gorshkov è la prima nave della nuova serie di fregate progettate per sostituire gli obsoleti cacciatorpediniere di costruzione sovietica come componente d’attacco chiave della marina russa. Armata con una serie di missili, la nave è lunga 130 metri (427 piedi) e ha un equipaggio di circa 200 persone.

