La sede diplomatica ospita la seconda edizione di "Colors of Italy", il 22 febbraio sarà proiettato il film del regista italo-angolese Antonio Dikele Distefano "Autumn Beat"

In occasione del Mese della Storia Nera, il Consolato Generale d’Italia a New York ospita la seconda edizione di “Colors of Italy” per celebrare il contributo e l’esperienza degli italiani di colore.

Il 22 febbraio alle 18:00 sarà proiettato il film “Autumn Beat“, diretto dallo scrittore e regista italo-angolano Antonio Dikele Distefano e prodotto da Amazon Original Studio e Indiana Production.

La proiezione del film sarà seguita da un incontro con lo stesso regista.

Il “mese della Storia Nera” è una ricorrenza annuale che ha origine negli Stati Uniti, conosciuta anche come mese della Storia Afroamericana. È nato come un modo per ricordare personalità ed eventi importanti nella storia della diaspora africana. Negli Usa si celebra a febbraio.

Colors of Italy è una serie ibrida nomade curata e prodotta da Fred Kuwornu e Do The Right Films per esplorare e promuovere la ricca diversità di identità, cultura e multietnicità degli italiani attraverso l’arte, la musica, il design, la moda, la letteratura e il cinema.

