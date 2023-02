Il presidente americano torna sulla vicenda dei documenti top secret trovati in casa sua

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden torna, in un’intervista alla Pbs, sulla vicenda delle carte segrete trovate in casa sua. “Quando hanno impacchettato le mie cose dai miei uffici per trasferirli, non hanno fatto il lavoro che si sarebbe dovuto fare, ovvero esaminare a fondo ogni singolo documento che c’era”, ha detto Biden, “ma lascerò che sia l’indagine a decidere cosa sta succedendo e vedremo cosa accadrà“.

“Ho aperto volontariamente tutto ciò che ho in casa, negli uffici, nessuno ha dovuto minacciare di fare nulla. Li ho invitati perchè venissero a vedere e passassero ore a perquisire la mia casa”, ha rimarcato.

