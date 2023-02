Alcuni edifici sono completamente distrutti, altri non presentano danni

Le riprese effettuate da un drone mostrano la devastazione in due città nel nord della Siria, Harem e Armanaz, causata dal terremoto che ha avuto come epicentro il sud della Turchia. Alcuni edifici sono completamente distrutti, mentre altri hanno resistito al sisma e sembrano non presentare alcun danno.

