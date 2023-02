Il discorso davanti al Congresso

“Sono venuto per adempiere al mio obbligo costituzionale di riferire sullo stato dell’Unione ed è forte“. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, nel corso del discorso sullo Stato dell’Unione al Congresso. Poi l’appello all’unità: “Basta combattere per il gusto di farlo, siamo qui per finire un lavoro“.

