Durante il suo intervento al Congresso sullo Stato dell'Unione, il presidente degli Stati Uniti sfida i repubblicani, conferma il suo sostegno a Kiev e lancia un monito alla Cina

Intervento di 73 minuti del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden al Congresso. “Dobbiamo finire il lavoro” ha detto l’inquilino della Casa Bianca durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione. “La storia dell’America è una storia di progresso e resilienza. Di andare sempre avanti e non arrendersi mai – ha aggiunto – siamo l’unico Paese che è uscito da ogni crisi più forte di quando ci siamo entrati. Questo è quello che stiamo facendo di nuovo”. Biden ha poi rivolto un appello ai Repubblicani. “Non c’è motivo per cui non possiamo lavorare insieme in questo nuovo Congresso – ha dichiarato – le persone ci hanno inviato un messaggio chiaro. Combattere per il gusto di combattere, il conflitto per il conflitto, non ci porta da nessuna parte. Questa è sempre stata la mia visione per il Paese: ripristinare l’anima della nazione, ricostruire la spina dorsale dell’America, la classe media, per unire il Paese. Non sono mai stato più ottimista riguardo al futuro dell’America. Dobbiamo solo ricordare chi siamo. Siamo gli Stati Uniti d’America e non c’è niente che vada oltre le nostre capacità se lo facciamo insieme”.

La famiglia di Tyre Nichols, il ragazzo morto il mese scorso dopo essere stato duramente picchiato dalla polizia a Memphis, la rockstar Bono e il 26enne che ha disarmato un uomo armato a Monterey Park, in California, erano tra gli ospiti presenti al Congresso per ascoltare il discorso sullo stato dell’Unione del presidente Joe Biden. Con loro anche l’ambasciatrice ucraina, Oksana Markarova, e la 92enne Ruth Cohen, una sopravvissuta all’Olocausto. Gli ospiti sono stati invitati “perché personificano questioni o temi” affrontati da Biden nel discorso ha detto la Casa Bianca.

Vietare le armi d’assalto

“Vietiamo le armi d’assalto una volta per tutte” l’appello del presidente americano, Joe Biden, nel corso del discorso sullo Stato dell’Unione al Congresso.

Clima, cambiamento è minaccia esistenziale

“Guardiamo in faccia la realtà. Alla crisi climatica non importa se il tuo Stato è rosso o blu (democratico e repubblicano, ndr). È una minaccia esistenziale. Abbiamo l’obbligo nei confronti dei nostri figli e nipoti di affrontarla. Sono orgoglioso di come l’America stia finalmente affrontando la sfida. Ma c’è molto altro da fare” ha aggiunto il numero uno degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso del discorso sullo Stato dell’Unione al Congresso.

Diritto all’aborto va ripristinato

“Il Congresso deve ripristinare il diritto all’aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade che la Corte Suprema ha abolito l’anno scorso per proteggere il diritto costituzionale di ogni donna di scegliere. Se il Congresso approva un divieto nazionale di aborto, porrò il veto”. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, nel corso del discorso sullo Stato dell’Unione al Congresso.

Se Cina minaccia nostra sovranità reagiremo

Lo abbiamo chiarito la scorsa settimana. Se la Cina minaccia la nostra sovranità, agiremo per proteggere il nostro Paese”. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, nel corso del discorso sullo Stato dell’Unione al Congresso.

Ucraina, al suo fianco per tutto il tempo necessario

“Staremo con l’Ucraina per tutto il tempo necessario”. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, nel corso del discorso sullo Stato dell’Unione al Congresso. Il presidente americano si è rivolto direttamente all’ambasciatrice di Kiev negli Stati Uniti, Oksana Markarova, presente in Aula. “L’America è unita nel nostro sostegno al suo Paese”, ha detto. “L’invasione di Putin è stata un test per l’America e per il mondo intero”, ha concluso.

Zelensky ringrazia Biden per sostegno in discorso Stato Unione

“Grazie presidente Biden per le potenti parole di sostegno all’Ucraina nel discorso sullo Stato dell’Unione. Siamo grati per la leadership degli Stati Uniti nell’aiutare l’Ucraina, e per la solidarieta’ dell’intero popolo statunitense. I nostri valori sono gli stessi, il nostro obiettivo comune è la vittoria. L’Ucraina sceglie liberamente il suo futuro, Così è e così sarà”. Lo ha scritto su twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Thank you @POTUS for the powerful words of support for 🇺🇦 while addressing the nation. We are grateful for 🇺🇸 leadership in helping 🇺🇦, for solidarity of the entire 🇺🇸 people. Our values ​​are the same, our common goal is victory. 🇺🇦 freely chooses its future. It is & will be so! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2023

