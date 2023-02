3,5 tonnellate lanciate in mare da un gruppo di trafficanti di stupefacenti: sequestrate dalla polizia

La polizia neozelandese ha recuperato e sequestrato più di 3,5 tonnellate di cocaina che galleggiavano nell’Oceano Pacifico, probabilmente abbandonata da un gruppo di trafficanti. Il commissario di polizia della Nuova Zelanda Andrew Coster ha riferito che la cocaina è stata lanciata in acqua in un punto di transito in 81 balle prima di essere intercettata da una nave della marina neozelandese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata