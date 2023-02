Pechino accusa Washington di uso indiscriminato della forza e insiste sul fatto che si sia trattato di un "incidente dovuto a cause di forza maggiore"

La Cina ha accusato gli Stati Uniti di uso indiscriminato della forza per l’abbattimento del ‘pallone spia’ affermando che questa decisione ha “gravemente influenzato e danneggiato gli sforzi e i progressi di entrambe le parti nella stabilizzazione delle relazioni sino-americane“. La Cina ha insistito sul fatto che si è trattato di un “incidente” dovuto a “cause di forza maggiore”.

Il viceministro degli Esteri Xie Feng ha dichiarato di aver presentato un reclamo formale all’ambasciata degli Stati Uniti. “Gli Usa – ha detto Xie – hanno fatto orecchie da mercante insistendo sull’uso della forza, reagendo in modo eccessivo e violando lo spirito del diritto internazionale. Ciò che gli Stati Uniti hanno fatto ha seriamente influenzato e danneggiato gli sforzi e i progressi di entrambe le parti nella stabilizzazione delle relazioni sino-americane dall’incontro di Bali”, ha detto Xie, riferendosi al recente incontro tra Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping in Indonesia a margine del G20 che molti speravano che avrebbe creato uno slancio positivo per migliorare i legami, che sono al livello più basso degli ultimi anni.

Il portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning non ha fornito nuovi dettagli, ripetendo l’insistenza della Cina sul fatto che l’oggetto era un pallone civile destinato alla ricerca meteorologica che è entrato nei cieli degli Stati Uniti, deviando accidentalmente dalla sua rotta. “Ma gli Stati Uniti hanno ancora pubblicizzato l’incidente di proposito e hanno persino usato la forza per attaccarlo – ha dichiarato Mao Ning -, questa è un’azione inaccettabile e irresponsabile“.

Pechino: “‘Pallone spia’ su America Latina è nostro ma a uso civile”

La Cina ha confermato che il pallone spia che ha sorvolato l’America Latina appartiene a Pechino ed è “a scopi civili”. Lo ha confermato la portavoce del ministro degli Esteri di Pechino, Mao Ning. Lo riportano i media americani. “Ha deviato dal suo percorso programmato e si è accidentalmente portato sull’America Latina e sui Caraibi”, ha spiegato.

Cremlino non commenta vicenda

Il Cremlino non commenta la vicenda del ‘pallone spia’ cinese abbattuto dagli Stati Uniti. “E’ una questione relativa alle relazioni bilaterali sino-americane”, ha detto il portavoce Dimitry Peskov. Lo riporta Ria Novosti.

