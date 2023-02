Raid nel campo profughi di Aqabat Jabr

Le forze israeliane hanno ucciso cinque uomini armati palestinesi in un raid in un campo profughi della Cisgiordania. Il Ministero della Sanità palestinese non ha confermato immediatamente i decessi, ammettendo solo che tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. L’esercito israeliano ha riferito che stava operando nel campo profughi di Aqabat Jabr per arrestare uomini sospettati di aver preso parte a un attacco, il mese scorso, in un ristorante della Cisgiordania, fallito a causa del malfunzionamento delle armi. Gli attentatori, poi, erano fuggiti. I militari israeliani hanno spiegato che si trattava di militanti di Hamas.

