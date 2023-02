Gli agenti hanno transennato l'area ed è utilizzato anche un elicottero della polizia federale

Un’importante operazione di polizia è attualmente in corso a Bruxelles, in rue Boduognat, nel quartiere europeo. La polizia è in cerca di sospetti armati che si sono rifugiati nella zona. Lo ha comunicato l’ufficio del procuratore di Bruxelles, citato dai media locali. Gli agenti hanno transennato l’area ed è utilizzato anche un elicottero della polizia federale. Pronti all’azione anche i vigili del fuoco.

