La foresta della Tasmania, in Australia, sarebbe in pericolo. Sono sempre di più le zone che vengono disboscate illegalemente, rifornendo così il mercato nero della legna da ardere. Si tratta di un’attività pericolosa e piuttosto estesa. Le forze dell’ordine, infatti, non riescono a monitorare tutto il territorio verde che si estende per 200mila ettari.

