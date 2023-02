Le parole del presidente ucraino dopo il summit a Kiev con i vertici dell'Unione europea

“Possiamo dire che l’Ucraina è in cammino verso il suo obiettivo, ci stiamo preparando per una maggiore integrazione dell’Ucraina nel mercato interno dell’Ue, che significa maggiori entrate per le aziende ucraine, più produzione e posti di lavoro nel nostro Paese, nonché entrate per i bilanci statali e locali”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio al Paese dopo il summit a Kiev con i vertici dell’Unione europea

