Lo Stata maggiore dell'esercito di Kiev ha fatto sapere che l'offensiva russa nel Donbass sta proseguendo

La Germania ha raccolto prove di crimini di guerra in Ucraina. Lo ha detto il procuratore generale del Paese, Peter Frank, in un’intervista pubblicata oggi e ripresa da diversi media internazionali. A suo dire, inoltre, sarebbe necessario un processo a livello internazionale. “Attualmente, ad esempio, ci stiamo concentrando sulle uccisioni di massa a Bucha o sugli attacchi contro le infrastrutture civili ucraine”, ha sottolineato Frank al quotidiano tedesco ‘Welt am Sonntag’.

Esercito Kiev: “Continua offensiva russa in Donbass”

“Le forze di occupazione russe continuano le operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiiv e Novopavliv“, in Donbass, “e subiscono pesanti perdite“. Lo fa sapere lo Stato maggiore dell’esercito dell’Ucraina, stando a quanto riporta Ukrinform.”Nell’ultimo giorno, il nemico ha lanciato 20 attacchi aerei e 3 attacchi missilistici, in particolare sulle infrastrutture civili delle regioni di Kharkiv e Mykolaiv. Ci sono vittime tra la popolazione civile. Permane la minaccia di attacchi aerei e missilistici russi su tutto il territorio dell’Ucraina“, ha aggiunto lo Stato maggiore.

