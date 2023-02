Un articolo del Wall Street Journal sostiene di aver analizzato i dati doganali russi

“La Cina sta fornendo tecnologia di cui l’esercito di Mosca ha bisogno per portare avanti la guerra del Cremlino in Ucraina“. E’ quanto rivela un articolo del Wall Street Journal. Questo “nonostante un cordone internazionale di sanzioni e controlli sulle esportazioni”, in base a un’analisi del Wall Street Journal sui dati doganali russi.

“I registri doganali mostrano che le aziende statali cinesi del settore della difesa spediscono apparecchiature di navigazione, tecnologia di disturbo e parti di aerei da combattimento alle aziende russe di proprietà del governo sottoposte a sanzioni” spiega ancora il Wall Street Journal.

