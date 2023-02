Sono 63 le truppe rientrate, tra le persone liberate ci sono anche alcune di "categoria speciale"

I funzionari della Difesa russa hanno annunciato che 63 truppe russe sono tornate dall’Ucraina in seguito allo scambio con Kiev. Tra di loro sono compresi alcuni prigionieri di “categoria speciale”. Il rilascio è stato ottenuto con la mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Il Ministero della Difesa russo non ha fornito dettagli su questi prigionieri di “categoria speciale”. Lo stesso giorno, l’assistente presidenziale ucraino Andriy Yermak ha dichiarato che 116 ucraini sono stati liberati. Tra i prigionieri di guerra liberati figurano le truppe che hanno resistito a Mariupol durante l’assedio di Mosca, durato mesi, che ha ridotto la città portuale meridionale in rovine, nonché i guerriglieri della regione di Kherson e i cecchini catturati durante le aspre battaglie in corso per la città orientale di Bakhmut.

