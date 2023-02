La situazione più critica nell'area di Austin

Migliaia di texani stanno soffrendo il freddo nelle loro case rimaste senza corrente elettrica per il secondo giorno consecutivo, giovedì. Stanno pagando le conseguenze di una forte tempesta di gelo, soprattutto nell’area di Austin. L’ondata di freddo ha provocato almeno 10 morti per incidenti stradali questa settimana in Texas, Arkansas e Oklahoma. E ora un nuovo fronte artico proveniente dal Canada si è diretto verso il nord degli Stati Uniti, minacciando il New England con il clima potenzialmente più freddo degli ultimi decenni. Il vento glaciale potrebbe portare le temperature fino a -45 gradi.

A provocare i danni maggiori ad Austin sono stati gli alberi caduti e il freddo che ha fatto ghiacciare le linee elettriche. Secondo PowerOutage.us, in tutto il Texas più di 280.000 utenti erano ancora senza corrente giovedì sera, rispetto ai 430.000 dell’inizio della giornata. Per molti texani è stata la seconda volta in tre anni che il gelo di febbraio causa black out prolungati. Nel 2021 centinaia di persone sono morte dopo che la rete elettrica dello Stato è stata portata sull’orlo del collasso totale a causa della mancanza di generazione.

