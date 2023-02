Le truppe militari raccolgono informazioni lungo la frontiera in previsione di un possibile attacco da nord

Prosegue senza sosta il conflitto in Ucraina, dove il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore ammonta a sei persone, mentre i feriti sono 19. Nel frattempo alcune truppe di Kiev utilizzano dei droni vicino al confine con la Bielorussia per monitorare i movimenti dei nemici. Le unità ucraine riescono a raccogliere informazioni su tutta la frontiera lunga 1.000 chilometri, tra paludi e boschi, in previsione di una possibile offensiva a sorpresa da nord.

