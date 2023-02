Si tratta di una divinità della religione afro-brasiliana del Candomble. Le celebrazioni si svolgono nel periodo precedente al carnevale di Rio

Migliaia di persone si sono ritrovate sulla spiaggia Arpoardor di Rio de Janeiro, in Brasile, per partecipare all’annuale omaggio alla dea del mare. Si tratta di divinità della fede afro-brasiliana del Candomble, sviluppata dalle popolazioni schiave brasiliane. Di solito viene rappresentata come una donna vestita di bianco che assomiglia alla Vergine Maria. La celebrazione annuale si svolge nel periodo che precede i festeggiamenti del Carnevale di Rio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata