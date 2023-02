Presenti anche Borrell e Gentiloni, la presidente della Commissione Ue: "Sosteniamo Kiev più fermamente che mai"

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è arrivata a Kiev, in Ucraina. “È bello essere tornata a Kiev, la mia quarta volta dall’invasione della Russia. Questa volta, con la mia squadra di Commissari. Siamo qui insieme per dimostrare che l’Ue sostiene l’Ucraina più fermamente che mai. E per approfondire ulteriormente il nostro supporto e la nostra cooperazione”, ha scritto la presidente su Twitter, postando una foto che la ritrae nel momento del suo arrivo in treno nella capitale ucraina.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.

This time, with my team of Commissioners.

We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.

And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023