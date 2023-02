Missili russi vicini a 14 insediamenti negli oblast orientali

Nelle ultime 24 ore, l’esercito ucraino ha respinto gli attacchi russi vicino a 14 insediamenti negli oblast’ orientali di Donetsk e Luhansk, in Ucraina, ha riferito lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Lo riporta il Kyiv Independent.

Le Forze Armate ucraine hanno respinto gli attacchi vicino a Novoselivske, Ploshanka, Nevske, Chervonpopivka, Dibrova, Kuzmyne e Bilohorivka nell’Oblast di Luhansk, e Spirne, Bilohorivka, Vasyukivka, Blahodatne, Krasna Hora, Bakhmut e Klishchiivka nell’Oblast di Donetsk, secondo il rapporto.

Volodymyr Zelensky intanto ha dichiarato che a Kramatorsk gli attacchi non hanno “altro scopo che il terrore. L’unico modo per fermare il terrorismo russo è sconfiggerlo. Con i tank. Con i jet”.

Kramatorsk. Russian terrorists have hit the city with a ballistic missile leading to civilian casualties. Some people are still under the rubble. No goal other than terror. The only way to stop Russian terrorism is to defeat it. By tanks. Fighter jets. Long-range missiles. pic.twitter.com/jYlltDDl1G

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023