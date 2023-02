La banca prevede di consultarsi con i gruppi indigeni nella progettazione della banconota da 5 dollari

Re Carlo III non comparirà sulla nuova banconota da 5 dollari dell’Australia. Lo ha annunciato giovedì la banca centrale della nazione, segnalando una graduale eliminazione della monarchia britannica dalle banconote australiane, anche se dovrebbe ancora comparire sulle monete. Al suo posto un disegno indigeno che onora “la cultura e la storia dei primi australiani”. “L’altro lato della banconota da 5 dollari continuerà a rappresentare il parlamento australiano“, ha dichiarato la banca in un comunicato. Il tesoriere Jim Chalmers ha soppesato la decisione, affermando che il cambiamento è stato “un’opportunità per trovare un buon equilibrio”. “Il monarca sarà ancora sulle monete, ma la banconota da 5 dollari dirà di più sulla nostra storia, sulla nostra eredità e sul nostro paese, e lo vedo come una buona cosa”, ha detto ai giornalisti a Melbourne.

La banca prevede di consultarsi con i gruppi indigeni nella progettazione della banconota da 5 dollari e si aspetteranno anni prima della sua pubblicazione. Gli attuali 5 dollari continueranno ad essere emessi fino all’introduzione del nuovo design e rimarranno a corso legale. Il volto di re Carlo III dovrebbe essere coniato sulle monete australiane entro la fine dell’anno.

