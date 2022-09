Le manifestazioni sono state incentrate sui danni causati dalla colonizzazione britannica agli indigeni australiani

(LaPresse) Centinaia di persone hanno protestato in manifestazioni anti-monarchiche in tutta l’Australia, mentre il Paese osservava giovedì una giornata di lutto nazionale per la defunta Regina Elisabetta II. La festività è stata segnata da alcune proteste incentrate sui danni causati dalla colonizzazione britannica agli indigeni australiani. L’Australia è una delle poche ex colonie britanniche che non ha mai stipulato un trattato con la popolazione indigena.

