Il sovrano ha partecipato all'inaugurazione di una falegnameria di comunità ad Abeerdeenshire in Scozia

Prima uscita pubblica per Re Carlo del Regno Unito dopo l’uscita di ‘Spare – Il minore’, libro in cui il figlio Harry parla del suo difficile rapporto con la famiglia reale. Il sovrano ha partecipato all’inaugurazione di una falegnameria di comunità ad Abeerdeenshire in Scozia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata