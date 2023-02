La cerimonia alla presenza di migliaia di dipendenti nella fabbrica di Everett, a nord di Seattle

Una cerimonia davanti a migliaia di dipendenti per salutare l’ultimo jumbo jet 747. L’ha organizzata la Boeing nella sua fabbrica di Everett, a nord di Seattle, Stati Uniti, dove si sono riuniti migliaia di lavoratori e dirigenti dell’azienda americana, i quali hanno detto addio al velivolo diventato un’icona. Dal suo primo volo nel 1969, questo gigante dei cieli è stato usato come aereo da carico, commerciale, in grado di trasportare quasi 500 passeggeri, ha fatto volare navette spaziali della NASA ed è stato usato anche come aereo presidenziale Air Force One. Negli ultimi 15 anni però Boeing e il suo rivale europeo Airbus hanno introdotto aerei a fusoliera larga più redditizi ed efficienti dal punto di vista dei consumi. L’ultimo 747 consegnato martedì è il 1.574° costruito dalla Boeing nella regione di Puget Sound, nello stato di Washington.

