Il Cremlino commenta: "E' un cammino diretto verso l'aumento del livello di escalation"

Il nuovo eventuale pacchetto di aiuti militari Usa all’Ucraina con missili a lungo raggio, che secondo alcuni media americani sarebbero in arrivo per sostenere Kiev, è un “cammino diretto verso l’aumento del livello di escalation. Lo vediamo, questo richiede ulteriori sforzi da parte nostra, ma ancora una volta questo non cambierà il corso degli eventi, l’operazione militare speciale continuerà”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

