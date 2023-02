Il presidente americano Joe Biden potrebbe incontrare Volodymyr Zelensky in Polonia a fine febbraio

Joe Biden potrebbe incontrare Volodymr Zelensky in Polonia alla fine di febbraio, in occasione del suo viaggio in Europa per l’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo riporta il quotidiano polacco Dziennik Gazeta Prawna, citando fonti diplomatiche ucraine. Nell’occasione, il presidente ucraino presenterà il suo piano di pace in 10 punti e chiederà la convocazione di una conferenza internazionale sull’Ucraina.

Il disastro a Bakhmut

(AP) Intanto la città di Bakhmut si è trasformata in una città fantasma. Nonostante i bombardamenti e i tentativi di accerchiare la città dall’estate, le forze russe non l’hanno conquistata. Ma le loro tattiche, che mirano a fare terra bruciata, hanno reso – secondo Associated Press – impossibile la vita dei civili. Un soldato ucraino arrivato nella zona ad agosto ha visto Bakhmut trasformarsi gradualmente in una landa desolata, ma dice che la città “è già diventata un simbolo dell’invincibilità ucraina”.

“È l’inferno sulla terra in questo momento; non riesco a trovare abbastanza parole per descriverlo”, ha detto il soldato ucraino Petro Voloschenko, il cui nome di battaglia militare è Stone. Voloschenko, originario di Kiev, è arrivato nella zona ad agosto, quando è iniziato l’assalto russo, e da allora ha festeggiato lì il suo compleanno, Natale e Capodanno. Il 44enne ha visto la città trasformarsi gradualmente in rovine, una landa desolata di edifici danneggiati. La maggior parte delle case è stata distrutta, senza tetti, soffitti, finestre o porte, rendendole inabitabili, ha detto. Su una popolazione prebellica di 80.000 persone, sono rimaste poche migliaia di residenti.

Dalle trincee fuori dalla città, le due parti si sono trincerate e la situazione è di stallo, mentre l’Ucraina recuperava territorio a nord e a sud e gli attacchi aerei russi in tutto il Paese prendevano di mira centrali elettriche e altre infrastrutture. I mesi di battaglia hanno stremato entrambi gli eserciti.

L’Istituto per lo studio della guerra ha recentemente riferito che le forze Wagner hanno subito più di 4.100 morti e 10.000 feriti, tra cui oltre 1.000 uccisi tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre nei pressi di Bakhmut. I numeri sono impossibili da verificare. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, nel suo recente discorso, ha descritto la situazione a Bakhmut come “molto difficile”. Il risultato è che si ritiene che la battaglia abbia prodotto perdite di truppe spaventose sia per l’Ucraina che per la Russia.

“I russi radono al suolo la città”

“I russi radono al suolo Bakhmut, uccidendo tutti quelli su cui riescono a mettere le mani. Tutti i crimini di guerra sono accuratamente documentati. Saranno responsabili di tutto!”. Lo ha scritto su Telegram Pavlo Kyrylenko.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata