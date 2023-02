L'ex kickboxer è in carcere in Romania con l'accusa di traffico di esseri umani

Ammanettato e scortato dalla polizia penitenziaria Andrew Tate si è presentato in tribunale a Bucarest, in Romania, per prendere parte al ricorso contro la proroga di 30 giorni della sua detenzione. L’ex kickboxer e influencer da 5 milioni di follower è accusato di crimine organizzato e traffico di esseri umani. Il 36enne anglo-americano, fu arrestato a fine dicembre assieme al fratello a Bucarest.

