Andrew Tate, l’ex kickboxer e influencer, rimarrà in carcere per altri 30 giorni. Lo ha deciso un tribunale rumeno, che ha concesso alla procura una proroga del suo arresto avvenuto il 29 dicembre scorso. La procura ha chiesto una proroga per continuare a indagare sulle accuse rivolte a Tate di affiliazione a gruppo criminale organizzato, traffico di esseri umani e stupro. Restano in carcere anche il fratello, Tristan, e due donne rumene, indagate nell’ambito della vicenda. La decisione è arrivata dopo che i quattro hanno perso l’appello la scorsa settimana davanti al tribunale di Bucarest, che ha deciso di confermare la decisione del 30 dicembre di un giudice che aveva esteso il loro arresto da 24 ore a 30 giorni.

I’m in detention as they “look” for evidence.

Evidence they will never find because we are not guilty.

They have and will continue to ignore and throw away any and all testimony or hard evidence we are innocent.

My case isn’t about the truth.

This is about Politics. https://t.co/1XExhveYNb

