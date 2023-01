Il Segretario generale della Nato in visita nel Paese asiatico: "Continuare a rafforzare partnership"

Jens Stoltenberg è in visita in Giappone. Il Segretario generale della Nato ha fatto tappa alla base della Air Self-Defense Force giapponese a Iruma dove ha ispezionato un jet da combattimento e altri aerei. Nel suo discorso Stoltenberg ha ringraziato il Giappone per il suo solidale contributo alla guerra in Ucraina. “Esprimo il mio forte sostegno per continuare a rafforzare la partnership”, ha detto il Segretario Nato che oggi incontrerà anche il primo ministro giapponese Fumio Kishida.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata