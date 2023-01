Arrivata anche l'accusa formale per l'uccisione di un direttore della fotografia del film 'Rust'

È arrivato anche l’atto di accusa formale per Alec Baldwin. L’attore e una specialista di armi sono stati formalmente accusati di omicidio colposo per l’uccisione di un direttore della fotografia sul set di un film in New Mexico. Lo si apprende dai documenti giudiziari depositati dai procuratori martedì. Il procuratore distrettuale di Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, ha depositato i documenti di accusa in cui vengono citati Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed, che supervisionava le armi sul set del western “Rust”. Baldwin e Gutierrez-Reed sostengono la loro innocenza e hanno promesso di combattere le accuse.

