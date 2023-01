L'attore dovra rispondere di questa accusa per la morte sul set della direttrice della fotografia Halyna Hutchins

Alec Baldwin, l’attore che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins durante le prove del film western ‘Rust’ nel 2021, sarà accusato di omicidio colposo. Lo hanno annunciato i pubblici ministeri di Santa Fe, New Mexico.

Baldwin, che uccise la direttrice della fotografia Halyna Hutchins sparando con una pistola che non era stata caricata a salve, sul set del film western ‘Rust’ nel 2021, dovrà dunque affrontare un processo per omicidio colposo. Con lui a giudizio a Santa Fe, nel New Mexico, la specialista di armi del set, Hannah Gutierrez Reed. La procuratrice distrettuale di Santa Fe Mary Carmack-Altwies ha rilasciato una dichiarazione annunciando le accuse contro Baldwin e Hannah Gutierrez Reed, che ha supervisionato le armi sul set.

Baldwin stava puntando una pistola contro Hutchins quando ha sparato, uccidendola e ferendo il regista, Joel Souza. Il vicedirettore del set David Halls, che ha consegnato a Baldwin la pistola, ha firmato un accordo per dichiararsi colpevole di uso negligente di un’arma mortale, ha detto l’ufficio del procuratore distrettuale.

L’omicidio colposo è un crimine punibile con una pena fino a 18 mesi di carcere e una multa di 5mila dollari secondo la legge del New Mexico. In questo caso però le accuse includono anche un provvedimento che potrebbe portare a cinque anni di reclusione obbligatoria perché il reato è stato commesso con una pistola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata