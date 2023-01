Quasi tutti i residenti lavorano nelle numerose fattorie della zona

In fiamme un campo di migranti a Nijar, in Spagna. Evacuate 200 persone. L’incendio è scoppiato lo stesso giorno in cui il Consiglio comunale ha ordinato la demolizione del campo. Gli abitanti evacuati sono stati portati in autobus in un magazzino vicino, dove sono stati accolti dagli operatori della Croce Rossa. La maggior parte degli abitanti del campo di El Walili erano uomini provenienti dall’Africa subsahariana e dal Marocco, che lavorano nelle numerose fattorie della zona.

