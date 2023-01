Ricoperto il distretto di Soran, vicino a Irbil

Una forte nevicata ha colpito parti del nord dell’Iraq, ricoprendo il distretto di Soran, vicino a Irbil, e bloccando le strade in diverse località. Rudaw, il canale curdo iracheno, ha dichiarato che nelle 24 ore precedenti sono caduti 60 cm di neve in alcune zone del distretto. Spesso nei mesi invernali le nevicate bloccano il traffico per giorni e giorni, interrompendo il commercio e il traffico con l’Iran e la Turchia.

