È successo a Baghdad. Il palazzo ha ceduto dopo un incendio: una trentina i feriti

(LaPresse) Un edificio commerciale di tre piani è crollato a Baghdad, in Iraq, ferendo una trentina di persone. Tra queste diversi Vigili del Fuoco, intervenuti per domare le fiamme di un incendio divampato nel palazzo prima che crollasse. Anche il direttore della protezione civile risulta tra i feriti. Al momento non si segnalano decessi, ma alcune persone risulterebbero scomparse. Non sono ancora note le cause dell’incendio, ma due dei tre piani dell’edificio erano magazzini che contenevano materiali infiammabili.

